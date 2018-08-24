Полиция задержала иностранца за вербовку украинок в сексуальное рабство

"Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области совместно с прокуратурой региона в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической отработки Одесской области задержали злоумышленника в одном из международных аэропортов при попытке вывезти двух гражданок Украины в Китай", - говорится в сообщении.

Так, 34-летний иностранец подыскивал женщин, которые находились в трудном материальном положении, и предлагал им высокооплачиваемую работу в Китае с зарплатой около12 тысяч долларов в месяц с хорошими условиями труда и бесплатными питанием и проживанием. Чтобы войти в доверие к женщинам, злоумышленник оплачивал расходы, связанные с оформлением необходимых документов для выезда за границу и проездных документов. При условии, что потом эти затраты будут отчислены из зарплаты.

"У мужчины изъяты деньги, проездные документы и телефоны, которые непосредственно указывают на его причастность к данному преступлению. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в полиции.

Напомним, в Одесской области разоблачили схему незаконной легализации пребывания иностранцев на территории Украины с помощью женщин и детей.