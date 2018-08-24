Поліція затримала іноземця за вербування українок у сексуальне рабство

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10648 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 23580 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 39103 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51636 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85344 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68080 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79958 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94384 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87524 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181341 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8м/с
52%
Популярнi новини

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 9004 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10484 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 4158 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 8436 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 8464 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 39103 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181341 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336800 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270698 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2274 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3720 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51636 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19075 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24198 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Поліція затримала іноземця за вербування українок у сексуальне рабство

Київ • УНН

 • 13185 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Одеські поліцейські перекрили міжнародний канал торгівлі людьми: іноземець підшукував українок і обіцяв їм високооплачувану роботу, але після прибуття до іншої країни жінки потрапляли у сексуальне рабство. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області, передає УНН.

Поліція затримала іноземця за вербування українок у сексуальне рабство

"Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області спільно з прокуратурою регіону в рамках проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області затримали зловмисника в одному з міжнародних аеропортів при спробі вивезти двох громадянок України до Китаю", - йдеться в повідомленні.

Так, 34-річний іноземець підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та пропонував їм високооплачувану роботу в Китаї з зарплатнею близько 12 тисяч доларів на місяць з хорошими умовами праці та безплатними харчуванням і проживанням. Щоб увійти в довіру до жінок, зловмисник оплачував витрати, пов’язані з оформленням необхідних документів для виїзду за кордон та проїзних документів. За умовами, що потім ці затрати будуть відраховані з зарплатні.

"У чоловіка вилучено гроші, проїзні документи та телефони, які безпосередньо вказують на його причетність до даного злочину. На даний час проводяться подальші слідчі дії. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Одеській області викрили схему незаконної легалізації перебування іноземців на території України з допомогою жінок і дітей. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59