Полиция задержала мужчину, который подорвал магазин в Киевской области

Так, 25 октября в 17:50 в городе Березань по улице Небесной Сотни в магазин зашел неизвестный и бросил за прилавок взрывной предмет. В результате взрыва в помещении магазина произошел пожар.

Правоохранители эвакуировали людей из магазина и соседних домов, погибших не обнаружено. В то же время, двум продавцам магазина, которые пострадали в результате взрыва, оказана медицинская помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от горящего магазина полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний местный житель. Нетрезвый мужчина пока не смог объяснить правоохранителям свои преступные действия. Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Пожар уже ликвидирован. Досудебное следствие продолжается.