Полиция задержала мужчину, который подорвал магазин в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который в городе Березань подорвал местный магазин, в результате чего пострадали два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, 25 октября в 17:50 в городе Березань по улице Небесной Сотни в магазин зашел неизвестный и бросил за прилавок взрывной предмет. В результате взрыва в помещении магазина произошел пожар.
Правоохранители эвакуировали людей из магазина и соседних домов, погибших не обнаружено. В то же время, двум продавцам магазина, которые пострадали в результате взрыва, оказана медицинская помощь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от горящего магазина полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний местный житель. Нетрезвый мужчина пока не смог объяснить правоохранителям свои преступные действия. Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Пожар уже ликвидирован. Досудебное следствие продолжается.