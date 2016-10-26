Поліція затримала чоловіка, який підірвав магазин на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який у місті Березань підірвав місцевий магазин, внаслідок чого постраждало двоє осіб. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Київської області.
Так, 25 жовтня о 17:50 у місті Березань по вулиці Небесної Сотні в магазин зайшов невідомий та кинув за прилавок вибуховий предмет. Внаслідок вибуху у приміщенні магазину сталася пожежа.
Правоохоронці евакуювали людей з магазину та сусідніх будинків, загиблих не виявлено. Водночас, двом продавцям магазину, які постраждали внаслідок вибуху, надано медичну допомогу.
В результаті оперативно-розшукових заходів неподалік від палаючого магазину поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Нетверезий чоловік поки не зміг пояснити правоохоронцям свої злочинні дії. Чоловіка затримано згідно ст. 208 КПК України.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Пожежу наразі ліквідовано. Досудове слідство триває.