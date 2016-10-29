Полиция изъяла незаконное оружие в Запорожской области

Так, 28 октября в 15:30 работниками Новониколаевского отделения полиции ГУНП Украины в Запорожской области во время несения службы на блокпосту возле пгт Новониколаевка, был остановлен для проверки рейсовый автобус, который двигался с г.Северодонецк в Запорожье.

"При осмотре у одного из пассажиров - 37-летнего жителя г. Киев были обнаружены и изъяты три тротиловые шашки весом по 400 г каждая, а также более полусотни взрывателей различных типов", - говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Происхождение и назначение опасного груза установит досудебное расследование.