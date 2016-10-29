Поліція вилучила незаконну зброю на Запоріжжі

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вчора, 28 жовтня, на блокпосту поблизу смт Новомиколаївка в одного з пасажирів автобуса поліцейські виявили та вилучили понад 1 кг тротилу та велику кількість детонаторів. Про це поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізький області, передає кореспондент УНН.

Так, 28 жовтня о 15:30 працівниками Новомиколаївського відділення поліції ГУНП України в Запорізькій області під час несення служби на блокпосту біля смт Новомиколаївка, було зупинено для перевірки рейсовий автобус, який рухався з м.Сєвєродонецьк до м.Запоріжжя.

“Під час огляду у одного з пасажирів — 37-річного мешканця м.Київ було виявлено та вилучено три тротилових шашки вагою по 400 г кожна, а також понад півсотні детонаторів різних типів”, — йдеться в повідомленні обласного управління Нацполіції.

Вилучене направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Походження та призначення небезпечного вантажу встановить досудове розслідування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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