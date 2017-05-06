Полиция изъяла арсенал оружия у жителя Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 мая. УНН. Вчера, 5 мая, во время санкционированного обыска в доме 40-летнего жителя села Зирное работники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие. Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
В доме 40-летнего мужчины правоохранители обнаружили предмет внешне похожий на автомат Калашникова с элементами подделки, четыре предмета, похожие на дымовые шашки, кастет, ножи, внешне похожие на охотничьи и пневматический пистолет.
Сам же злоумышленник скрылся через окно дома, как только полицейские вошли во двор.
"Все предметы изъяли и направили в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Как выяснили полицейские, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ДТП и незаконное завладение транспортным средством.
Согласно санкции статьи мужу "светит" очередной срок в виде лишения свободы от трех до семи лет.
Напомним, служба безопасности Украины 4 мая в задокументировала два факта использования боевиками так называемой "ДНР" оружия и боеприпасов российского производства в районе Донецкого аэропорта.