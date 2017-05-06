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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поліція вилучила арсенал зброї у жителя Рівненщини

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Вчора, 5 травня, під час санкціонованого обшуку у помешканні 40-річного жителя села Зірне працівники поліції виявили та вилучили вогнепальну та холодну зброю. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

Поліція вилучила арсенал зброї у жителя Рівненщини

В будинку 40-річного чоловіка правоохоронці виявили предмет зовні схожий на автомат Калашникова з елементами підробки, чотири предмети, схожі на димові шашки, кастет, ножі, зовні схожі на мисливські та пневматичний пістолет.

Сам же зловмисник втік через вікно будинку, як тільки поліцейські зайшли на подвір’я.

“Усі предмети вилучили та направили у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертизи”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Як з’ясували поліцейські, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння ДТП та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Відповідно до санкції статті чоловіку “світить” черговий строк у виді позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, служба безпеки України 4 травня задокументувала два факти використання бойовиками так званої “ДНР” зброї та боєприпасів російського виробництва в районі Донецького аеропорту.

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