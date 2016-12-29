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Полиция разоблачила наркоторговца в Одесской области

Полиция разоблачила наркоторговца в Одесской области

Киев • УНН

 • 6124 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Одесской области разоблачен наркотрговец, который изготавливал наркотики в большом количестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Правоохранители провели санкционированный обыск в доме, расположенном в с. Маяки Одесской области.

В результате было обнаружено и изъято несколько приспособлений для изготовления наркотиков, готовые наркотические средства, около 40 литров веществ для их изготовления, зерна конопли, электронные весы, машинку для производства таблеток, два полиэтиленовых пакета с таблетками розового цвета в количестве 158 штук, а также револьверы "Флобер" и "ROHT RG 69" калибра 9 мм.

Установлено, что указанные предметы 26-летний одессит хранил в дачном доме, принадлежащем его дедушке.

Как выяснили полицейские, мужчина в течение длительного времени с помощью самодельных предметов и специальных веществ занимался изготовлением наркотического вещества и таблеток, содержащих в себе наркотическое вещество. В дальнейшем он сбывал их на территории г. Одессы.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.309 УК Украины. Изъятые наркотические вещества, предметы и жидкости направлены на экспертное исследование.

Расследование продолжается.

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