Поліція викрила наркоторговця на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Одещині викрито наркотрговця, який виготовляв наркотики у великій кількості. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку, розташованому в с. Маяки на Одещині.
У результаті було виявлено та вилучено кілька пристосувань для виготовлення наркотиків, готові наркотичні засоби, близько 40 літрів речовин для їх виготовлення, зерна конопель, електроні ваги, машинку для виробництва пігулок, два поліетиленові пакети з таблетками рожевого кольору у кількості 158 штук, а також револьвери “Флобер” та “ROHT RG 69” калібром 9 мм.
Встановлено, що вказані предмети 26-річний одесит зберігав у дачному будинку, що належить його дідусю.
Як з’ясували поліцейські, чоловік протягом тривалого часу за допомогою саморобних предметів та спеціальних речовин займався виготовленням наркотичної речовини та пігулок, що містили в собі наркотичну речовину. У подальшому він збував їх на території м. Одеси.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.309 КК України. Вилучені наркотичні речовини, предмети та рідини направлені на експертне дослідження.
Розслідування триває.