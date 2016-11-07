Полиция разоблачила казино в Печерском районе Киева

Игорное заведение функционировало исключительно "для своих". Находилось оно в пристройке к жилому дому без вывесок и признаков работы. Клиент казино мог поиграть в покер, а если повезет - "сорвать" выигрыш.

Полицейские изъяли в заведении покерный стол, 650 игровых фишек номиналом до 10 тысяч гривен и 3 тысячи гривен наличными.