Поліція викрила казино у Печерському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Печерському районі Києва поліція викрила чергове казино. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту захисту економіки Нацполіції.
Гральний заклад функціонував виключно “для своїх”. Знаходився він у прибудові до житлового будинку без жодних вивісок та ознак роботи. Клієнт казино міг пограти у покер, а якщо пощастить — “зірвати” виграш.
Поліцейські вилучили у закладі покерний стіл, 650 гральних фішок номіналом до 10 тисяч гривень та 3 тисячі гривень готівкою.