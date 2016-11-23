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Полиция разоблачила мужчину, который "нес службу" на блокпосту террористов в Краматорске

Киев • УНН

 • 8089 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Краматорские правоохранители разоблачили местного жителя, который "нес службу" на блокпосту террористов во время оккупации города. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

Полиция разоблачила мужчину, который "нес службу" на блокпосту террористов в Краматорске

Установлено, что 26-летний краматорчанин с позывным "Чипа" ушел в ряды боевиков во время оккупации Краматорска в 2014 году. Он "нес службу" на блокпосту в Краматорске с палкой в ​​руках и носил в качестве опознавательного знака георгиевскую ленту. Краматорчанин осуществлял незаконный досмотр автотранспорта, а также в его задачи входило выявление и задержание граждан, котрые не поддерживали идеи республики "ДНР".

Простояв на блокпосту около месяца, местный житель услышал, что вскоре в городе начнутся активные боевые действия, испугался и убежал, быстро потеряв интерес к идее "русского мира". Молодой человек скрывался в селах Александровского района и вернулся в Краматорск только в начале 2016 года.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Правонарушитель полностью признал свою вину.

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