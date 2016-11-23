Поліція викрила чоловіка, що "ніс службу" на блокпості терористів у Краматорську

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 4138 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 91139 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 104324 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 103637 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 106853 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 115110 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 171399 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75435 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162957 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112219 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
28%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 22225 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 19817 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 18632 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 27194 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 14262 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 6510 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 14333 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 91113 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 171386 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 189270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 2698 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102674 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104658 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48741 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51759 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Поліція викрила чоловіка, що "ніс службу" на блокпості терористів у Краматорську

Київ • УНН

 • 8089 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Краматорські правоохоронці викрили місцевого жителя, який "ніс службу" на блокпості терористів під час окупації міста. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Поліція викрила чоловіка, що "ніс службу" на блокпості терористів у Краматорську

Встановлено, що 26-річний краматорчанин з позивним “Чіпа” пішов до лав бойовиків під час окупації Краматорська у 2014 році. Він “ніс службу” на блокпості у Краматорську з палицею в руках та носив у якості розпізнавального знаку георгієвську стрічку. Краматорчанин здійснював незаконний огляд автотранспорту, також до його завдань входило виявлення та затримання громадян, які не підтримували ідеї республіки “ДНР”.

Простоявши на блокпості близько місяця, місцевий житель почув, що незабаром у місті розпочнуться активні бойові дії, злякався та втік, швидко втративши інтерес до ідеї “руського миру”. Молодик переховувався в селах Олександрівського району і повернувся до Краматорська тільки на початку 2016 року.

Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєні злочину за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Правопорушник повністю визнав свою провину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77