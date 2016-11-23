Поліція викрила чоловіка, що "ніс службу" на блокпості терористів у Краматорську

Встановлено, що 26-річний краматорчанин з позивним “Чіпа” пішов до лав бойовиків під час окупації Краматорська у 2014 році. Він “ніс службу” на блокпості у Краматорську з палицею в руках та носив у якості розпізнавального знаку георгієвську стрічку. Краматорчанин здійснював незаконний огляд автотранспорту, також до його завдань входило виявлення та затримання громадян, які не підтримували ідеї республіки “ДНР”.

Простоявши на блокпості близько місяця, місцевий житель почув, що незабаром у місті розпочнуться активні бойові дії, злякався та втік, швидко втративши інтерес до ідеї “руського миру”. Молодик переховувався в селах Олександрівського району і повернувся до Краматорська тільки на початку 2016 року.

Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєні злочину за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Правопорушник повністю визнав свою провину.