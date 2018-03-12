Полиция открыла дело по факту поджога церкви в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога церкви в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в городе Киеве, передает УНН.
"В дежурную часть 10 марта 2018 года поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской произошло возгорание храма... По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что в окно помещения неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом. В результате огнем были повреждены внутренняя отделка храма и часть кровли. Вещественные доказательства с места происшествия направлены на исследование. Причину пожара установит экспертиза.
Напомним, 4 марта на Буковине сгорела деревянная церковь. На момент прибытия первого подразделения было установлено, что горит помещение деревянной церкви по всей площади, площадь пожара 120 кв. м.