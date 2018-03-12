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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37049 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52885 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56428 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101798 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92674 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103649 просмотра

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10 марта, 06:48 • 110661 просмотра

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Полиция открыла дело по факту поджога церкви в Киеве

Полиция открыла дело по факту поджога церкви в Киеве

Киев  •  УНН

 • 9815 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога церкви в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в городе Киеве, передает УНН.

"В дежурную часть 10 марта 2018 года поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской произошло возгорание храма... По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что в окно помещения неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом. В результате огнем были повреждены внутренняя отделка храма и часть кровли. Вещественные доказательства с места происшествия направлены на исследование. Причину пожара установит экспертиза.

Напомним, 4 марта на Буковине сгорела деревянная церковь. На момент прибытия первого подразделения было установлено, что горит помещение деревянной церкви по всей площади, площадь пожара 120 кв. м.

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