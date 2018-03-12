Поліція відкрила справу за фактом підпалу церкви у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу церкви в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у місті Києві, передає УНН.
"У чергову частину 10 березня 2018 року надійшло повідомлення про те, що на вулиці Автозаводській сталося загоряння храму... За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2. ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські з'ясували, що у вікно приміщення невідомі кинули пластикову пляшку із займистою речовиною. У результаті вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення храму та частина покрівлі. Речові докази з місця події направлені на дослідження. Причину пожежі встановить експертиза.
Нагадаємо, 4 березня на Буковині згоріла дерев'яна церква. На момент прибуття першого підрозділу було встановлено, що горить приміщення дерев’яної церкви по всій площі, площа пожежі 120 кв. м.