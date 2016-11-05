Полиция в Стамбуле разогнала митингующих водометами

Полиция таким образом пыталась преградить путь митингующим в офис оппозиционной газеты Cumhuriyet, сотрудники которой были арестованы.

По данным очевидцев агентства, газ заполнил целые улицы района Бешикташ в городе. Также сообщается, что над городом летают полицейские вертолеты.

Ранее стало известно, что в Турции были арестованы девять оппозиционных журналистов.