Полиция в Стамбуле разогнала митингующих водометами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Стамбуле турецкая полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Полиция таким образом пыталась преградить путь митингующим в офис оппозиционной газеты Cumhuriyet, сотрудники которой были арестованы.
По данным очевидцев агентства, газ заполнил целые улицы района Бешикташ в городе. Также сообщается, что над городом летают полицейские вертолеты.
Ранее стало известно, что в Турции были арестованы девять оппозиционных журналистов.