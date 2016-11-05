Поліція у Стамбулі розігнала мітингувальників водометами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Стамбулі турецька поліція використовувала сльозогінний газ і водомети для розгону мітингувальників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Поліція таким чином намагалася перепинити шлях мітингувальникам до офісу опозиційної газети Cumhuriyet, співробітники якої були арештовані.
За даними очевидців агентства, газ заповнив цілі вулиці району Шишли в місті. Також повідомляється, що над містом літають поліцейські вертольоти.
Раніше стало відомо, що в Туреччині були заарештовані дев'ять опозиційних журналістів.