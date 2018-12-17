Полиция расследует смерть подростка во время катания на санках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По факту смертельного травмирования 15-летнего парня во время катания на санках открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
"Следователи начали уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование. Следователи обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз", – говорится в сообщении.
Как установили полицейские, местные ребята решили развлечься, покатавшись на санках за машиной. 16-летний местный житель, управляя внедорожником JEEP Grand Cherokee, за который прицепили сани, повез товарищей кататься деревней.
"Во время буксировки саней, на которых потерпевший, водитель автомобиля не учел дорожной обстановки и, совершая маневр поворота, допустил опрокидывание саней", – сообщили в полиции.
В результате 15-летний житель села Великий Кучуров получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Медики пытались спасти жизнь парню, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Парень умер в присутствии врачей.
Напомним, в селе Великий Кучуров Черновицкой области 15-летний мальчик получил травму во время катания на санках, привязанных к автомобилю. Полученные травмы оказались несовместимыми жизнью – мальчик умер в больнице.