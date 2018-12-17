Поліція розслідує смерть підлітка під час катання на санчатах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За фактом смертельного травмування 15-річного хлопця під час катання на санках відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.
"Слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз", – йдеться в повідомленні.
Як встановили поліцейські, що місцеві хлопці вирішили розважитися, покатавшись на санках за автівкою. 16-річний місцевий житель, керуючи позашляховиком JEEP Grand Cherokee, за який причепили сани, повіз товаришів кататися селом.
"Під час буксирування санчат, на яких перебував потерпілий, водій автомобіля не врахував дорожньої обстановки і, здійснюючи маневр повороту, допустив перекидання сан", – повідомили в поліції.
У результаті 15-річний житель села Великий Кучурів отримав травму голови та був госпіталізований до лікарні. Медики намагалися врятувати життя хлопцеві, однак травми виявилися не сумісні з життям. Хлопець помер у присутності лікарів.
Нагадаємо, у селі Великий Кучурів Чернівецькій області 15-річний хлопчик травмувався під час катання на санчатах, прив'язаних до автомобіля. Отримані травми виявилися несумісними життям – хлопчик помер у лікарні.