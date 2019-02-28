Полиция расследует акцию под домом Гладковского как хулиганку

Следственным отделом Обуховского отделения полиции в Киевской области начато досудебное расследование по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство совершенное группой лиц).



Правоохранители сообщили, что во время акции возле дома разлили красную краску и камнями разбили несколько окон в доме. Никто не пострадал. Полиция также никого не задерживала.



Напомним, вчера, 27 февраля, представители Национального корпуса провели акцию протеста под зданием Гладковского по подозрению его сына в хищениях на "Укроборонпроме".



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Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковський прекратил свои полномочия на время расследования через материалы журналистов о масштабных хищениях в "Укроборонпроме".



25 февраля было опубликовано материалы о масштабных хищениях в "Укроборонопроми", к которым якобы причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко. Речь шла и о сыне первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоре, а также еще ряде лиц. В журналистском расследовании утверждается, что с 2016 года украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники продавались с наценкой до 300%. Товар завозился с территории РФ контрабандным путем или же покупался на складах воинских частей в Украине.