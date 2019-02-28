Поліція розслідує акцію під будинком Гладковського як хуліганку

Слідчим відділом Обухівського відділення поліції в Київської області розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство вчинене групою осіб).



Правоохоронці повідомили, що під час акції біля будинку розлили червону фарбу та камінням розбили кілька вікон у будинку. Ніхто не постраждав. Поліція також нікого не затримувала.



Нагадаємо, вчора, 27 лютого, представники Національного корпусу провели акцію протесту під будинком Гладковського через підозру його сина у розкраданнях на "Укроборонпромі".



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Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олег Гладковський припинив свої повноваження на час розслідування через матеріали журналістів про масштабні розкрадання в "Укроборонпромі".



25 лютого було опубліковано матеріали про масштабні розкрадання в "Укроборонопромі", до яких нібито причетні посадові особи, наближені до президента Петра Порошенка. Мова йшла і про сина першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря, а також ще ряду осіб. В журналістському розслідуванні стверджується, що з 2016 року українським оборонним підприємствам запчастини для військової техніки продавалися з націнкою до 300%. Товар завозився з території РФ контрабандним шляхом або ж купувався на складах військових частин в Україні.