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Полиция начала расследование по факту смерти младенца в Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Мирнограде Донецкой области, начато уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Так, в прокуратуру обратилась 21-летняя женщина, которая сообщила, что в сентябре текущего года, будучи беременной, она попала в Мирноградскую центральную больницу. Через несколько дней она обратилась к врачам с жалобой на состояние своего здоровья. Последние, осмотрев беременную, поставили ей диагноз - острая респираторная вирусная инфекция и назначили лечение. Примерно через неделю женщина выздоровела и жалоб на состояние своего здоровья не было.

В день родов двое врачей-гинекологов назначили женщине операцию кесарево сечение и уже через пять минут после начала операции врачи достали живого ребенка в тяжелом состоянии. Новорожденного сразу передали для проведения реанимационных мероприятий, однако на седьмой день девочка скончалась.

Согласно врачебного свидетельства о смерти, причиной смерти новорожденного стала интоксикация и двусторонняя врожденная пневмония.

Димитровским отделом Красноармейской местной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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