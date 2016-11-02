Поліція розпочала розслідування за фактом смерті немовляти на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура з’ясовує обставини смерті новонародженої дитини у Мирнограді Донецької області, розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, до прокуратури звернулась 21-річна жінка, яка повідомила, що у вересні поточного року, будучі вагітною, вона потрапила до Мирноградської центральної лікарні. Через кілька днів вона звернулась до лікарів зі скаргою на стан свого здоров’я. Останні, оглянувши вагітну, поставили їй діагноз — гостра респіраторна вірусна інфекція та призначили лікування. Приблизно через тиждень жінка одужала та скарг на стан свого здоров’я не мала.
У день пологів двоє лікарів-гінекологів призначили жінці операцію кесарів розтин та вже через пять хвилин після початку операції лікарі дістали живу дитину у тяжкому стані. Новонароджену одразу передали для проведення реанімаційних заходів, однак на сьомий день дівчинка померла.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть, причиною смерті новонародженої стала інтоксикація та двостороння вроджена пневмонія.
Димитровським відділом Красноармійської місцевої прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.
Досудове розслідування триває.