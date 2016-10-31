Полиция начала производства по "путешествующему" львовскому мусору
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Олевским РО УМВД Украины в Житомирской области начато уголовное производство по мусору, который был свален на Олевщине, и среди которого нашли шприцы и кровь из гинекологического отделения города Львова. Об этом УНН сообщили в полиции в ГУ НП Житомирской области.
"Полицией Олевска по данному факту начато уголовное производство по ст.239 УК Украины - это загрязнение или порча земель", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, из-за "путешествующего" львовского мусора в Верховной Раде советуют обращаться в Минэкологии.
Так, по словам народного депутата, председателя подкомитета ВРУ по вопросам государственной политики в сфере обращения с отходами Сергея Тригубенко, львовский мусор продолжает свое "увлекательное путешествие" по Украине.
При этом профильное ведомство - Минэкологии - вместо того, чтобы предложить пути решения проблемы, угрожает местным общинам, которые обнаруживают новые свалки львовского мусора, штрафными санкциями.