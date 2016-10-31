Полиция начала производства по "путешествующему" львовскому мусору

"Полицией Олевска по данному факту начато уголовное производство по ст.239 УК Украины - это загрязнение или порча земель", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, из-за "путешествующего" львовского мусора в Верховной Раде советуют обращаться в Минэкологии.

Так, по словам народного депутата, председателя подкомитета ВРУ по вопросам государственной политики в сфере обращения с отходами Сергея Тригубенко, львовский мусор продолжает свое "увлекательное путешествие" по Украине.

При этом профильное ведомство - Минэкологии - вместо того, чтобы предложить пути решения проблемы, угрожает местным общинам, которые обнаруживают новые свалки львовского мусора, штрафными санкциями.