Поліція розпочала провадження щодо “подорожуючого” львівського сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Олевським РВ УМВС України в Житомирській області розпочато кримінальне провадження щодо сміття, яке було звалено на Олевщині, та серед якого віднайшли шприці та кров з гінекологічного відділення міста Львова. Про це УНН повідомили у поліції в ГУ НП Житомирської області.
“Поліцією Олевська за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.239 КК України - це забруднення або псування земель”, — повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, через “подорожуюче” львівське сміття у Верховній Раді радять позиватися до Мінекології.
Так, за словами народного депутата, Голови підкомітету ВРУ з питань державної політики у сфері поводження з відходами Сергія Тригубенка, львівське сміття продовжує свою “захопливу подорож” Україною.
При цьому профільне відомство — Мінекології, — замість того, щоб запропонувати шляхи вирішення проблеми, погрожує місцевим громадам, які виявляють нові звалища львівського сміття, штрафними санкціями.