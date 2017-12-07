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Полиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и почти 40 банками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Нацполиции подозревают должностных лиц Национального банка в сговоре с руководством 37 банков. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева, передает УНН.

Согласно документу, должностные лица НБУ подозреваются в злоупотреблениях властью и служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.

Правоохранители подозревают, что служебные лица НБУ не проверяли надлежащим образом источники происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

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"В ходе расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица нескольких департаментов НБУ, вступили в сговор друг с другом, а также с собственниками и руководителями коммерческих банков, и не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направляемых на капитализацию банков, зная о, что указанное в документах происхождение не соответствует действительности", - сказано в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам.

Суд удовлетворил просьбу полиции и предоставил доступ к документации таких банков, как: "Банк Богуслав", "Кредитинвест банк", "Вернум банк", "Банк Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси Банк", "Коммерческий Индустриальный банк", "Банк Сечь", "Альтбанк", "Банк "Портал", "Коминвестбанк", банк "Финансовый Партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промышленно-финансовый банк", "Поликомбанк", "Регион-банк", "Украинский Капитал", "Аккордбанк", "Земельный Капитал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Укрстройинвестбанк", "Банк Фамильный", "Банк Центр".

Напомним, Нацбанк в январе-ноябре 2017 года 130 раз предоставлял доступ правоохранительным органам к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

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