Поліція розкрила змову між співробітниками НБУ і майже 40 банками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Нацполіції підозрюють посадових осіб Національного банку в змові з керівництвом 37 банків. Про це свідчить постанова Шевченківського райсуду Києва, передає УНН.
Згідно з документом, посадові особи НБУ підозрюються у зловживаннях владою і службовим становищем при наданні дозволу на докапіталізацію цих банків.
Правоохоронці підозрюють, що службові особи НБУ не перевіряли належним чином джерела походження коштів, якими банки поповнювали свої статутні фонди в рамках докапіталізації.
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"У ході розслідування встановлено, що в період 2016 - 2017 років службові особи кількох департаментів НБУ, вступили в змову один з одним, а також з власниками та керівниками комерційних банків, і не виконували службові обов'язки з перевірки походження грошей, що спрямовуються на капіталізацію банків, знаючи про, що вказане в документах походження не відповідає дійсності", - сказано в матеріалах суду.
У зв'язку з цим, слідчі просили надати доступ до документів щодо цих банків.
Суд задовольнив прохання поліції і надав доступ до документації таких банків, як: "Банк Богуслав", "Кредітінвест банк", "Вернум банк", "Банк Авангард", "Міжнародний інвестиційний банк", "Агропросперіс банк", "Полтава-банк" , "Конкорд", "Розрахунковий центр", "Новий", "Траст-капітал", "ЄВРОПРОМБАНК", "Оксі банк", "Комерційний Індустріальний банк", "банк Січ", "Альтбанк", "банк" Портал ", "КомІнвестБанк", банк "фінансова Партнер", "Айбокс банк", "Альпарі банк", "Гефест", "Крісталбанк", "Промислово-фінансовий банк", "Полікомбанк", "Регіон-банк", "Український Капітал", "Акордбанк", "Земельний Капітал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Сітібанк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Укрбудінвестбанк", "Банк Фамільний", "банк Центр".
Нагадаємо, Нацбанк в січні-листопаді 2017 роки 130 разів надавав доступ правоохоронним органам до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.