Полиция провела обыск в офисе коммунистов в Киеве

"Было постановление суда на проведение следственных действий", - сказали в МВД, не уточнив одновременно подробностей.



Как сообщал УНН, 8 мая 2018 года, накануне Дня Победы, с 8:00 утра Служба безопасности Украины провела обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве и лидера КПУ Симоненко.



В СБУ отметили, что во время расследования правоохранители "установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти. Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины". Во время обыска изъят ряд вещественных доказательств в виде печатной продукции.



Напомним, 10 мая следователи СБУ вызвали на допрос лидера Коммунистической партии Петра Симоненко.