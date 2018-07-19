Поліція провела обшук в офісі комуністів у Києві

"Була ухвала суду на проведення слідчих дій", - сказали в МВС, не уточнивши водночас подробиць.



Як повідомляв УНН, 8 травня 2018 року, напередодні Дня Перемоги, з 8 години ранку Служба безпеки України провела обшук за місцем проживання лідера Комсомолу України Михайла Кононовича в Києві та лідера КПУ Симоненка.



У СБУ зазначили, що під час розслідування правоохоронці “встановили механізм організації за дорученням російських кураторів проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Слідством також отримана інформація про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України”. Під час обшуку вилучено низку речових доказів у вигляді друкованої продукції.



Нагадаємо, 10 травня слідчі СБУ викликали на допит лідера Комуністичної партії Петра Симоненка.