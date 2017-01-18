Полиция прокомментировала обстоятельства самоубийства мужчины в Кропивницком

"Сообщение поступило о том, что в одном из парков Кропивницкого обнаружен повешенным мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлена ​​личность гражданина. Это 29-летний житель г. Кропивницкого. Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ст.115 с примечанием самоубийство. Проводится расследование, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе.

Был ли мужчина участником АТО, в полиции не прокомментировали.

Напомним, 17 января в парке Космонавтов в Кропивницком повесился мужчина в камуфляжной форме.