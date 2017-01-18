Поліція прокоментувала обставини самогубства чоловіка у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Спеціалісти ГУ НП у Кіровоградській області розслідують обставини самогубства чоловіка у Кропивницькому. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі управління.
“Повідомлення надійшло про те, що в одному з парків Кропивницького виявлено повішеним чоловіка. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено особу громадянина. Це 29-річний мешканець м.Кропивницький. Інформацію за цим фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з приміткою самогубство. Проводиться розслідування, обставини з’ясовуються”, — повідомили в прес-службі.
Чи був чоловік учасником АТО, в поліції не прокоментували.
Нагадаємо, 17 січня у парку Космонавтів у Кропивницькому повісився чоловік у камуфляжній формі.