Полиция продолжает поиски капитана "Норда"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В полиции продолжают поиски капитана рыбацкого судна "Норд" Владимира Горбенко несмотря на информацию о его возвращении в аннексированный Россией Крым. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Запорожской области.
"В полиции принимаются все необходимые меры для установления местонахождение Горбенко. Информация о его возвращении в аннексирован Россией Крым проверяется", - сказали в пресс-службе.
Напомним, капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексированный Россией Крым. По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возвращение домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска через который выехал в Крым.
Как сообщал УНН, официально капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, который вернулся в аннексированный Россией Крым не пересекал границу Украины и админчерту с временно оккупированным Крымом. Сейчас в пограничной службе пытаются установить каким путем он попал в оккупированный полуостров.