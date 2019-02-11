Поліція продовжує пошуки капітана "Норда"

"В поліції вживаються всі необхідні заходи для встановлення місце знаходження Горбенка. Інформація про його повернення в анексований Росією Крим перевіряється", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, капітан керченського судна "Норд" Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску через який виїхав до Криму.



Як повідомляв УНН, офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, який повернувся в анексований Росією Крим не перетинав кордон України та адмінмежу до тимчасово окупованого Криму. Наразі в прикордонній службі намагаються встановити яким шляхом він потрапив до окупованого півострова.