Полиция усилит меры безопасности во время празднования еврейского Нового года

“Обеспечение порядка во время ежегодного паломничества в Умань — важная часть украинского-израильских отношений. Мы понимаем, какие вызовы стоят перед нами, в том числе и в условиях гибридной войны. Меры безопасности продлятся от прибытия первых паломников и до полного завершения мероприятий”, - заявил Сергей Яровой.

По словам Ярового, к процессу активно приобщаются израильские правоохранители.

“Мы должны создать совместную рабочую группу, в которую войдут и израильские полицейские. Это значительно повысит эффективность нашей работы, в частности в направлении обмена оперативной информацией. Для этого также будет развернут ситуационный центр”, - добавил первый заместитель министра внутренних дел.

Он отметил, что к работе на местах, где будут проходить мероприятия, привлекут патрульных полицейских, группы тактико-оперативного реагирования, кинологов и взрывотехников.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Елиав Белоцерковский отметил, что ежегодное паломничество в Умань является важнейшим еврейским мероприятием вне территории Израиля.

“Хочу отметить высокий профессионализм украинских правоохранителей при координации взаимодействия для обеспечения общественного порядка”, — отметил он.

Первый заместитель председателя Национальной полиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учтут опыт предыдущих лет.

“Как показывает наш опыт, преступные организации, которые организуют провокации во время мероприятия, не антисемитские. Их главная задача — дискредитация украинской полиции. Все попытки провокаций получат жесткую реакцию”, - сказал он.

Заместитель председателя Нацполиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич сообщил, что подготовка к обеспечению порядка во время паломничества уже началась.

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“Большое внимание уделяем местам прибытия паломников, их маршрутам передвижения и месту проведения мероприятия”, — сказал он.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорь Бабич сказал, что территория проведения мероприятия будет полностью пешеходной. Для доступа к ней надо будет получить пропуск.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям израильской полиции Рафаэль Коэн сообщил, что 20 полицейских офицеров прибудут для помощи к месту проведения мероприятия.

“Они будут оставаться до полного завершения мероприятий, чтобы убедиться, что все прошло без инцидентов”, — заверил он.

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Атташе по вопросам полиции Государства Израиль Игорь Шмиош также отметил важность оперативного обмена информацией, в том числе по проблематичным гражданам Израиля, которые прибудут в Украину.

В этом году празднование Рош-га-Шана в Умани состоятся в начале сентября — вблизи даты — 9 сентября.

Напомним, в Крестном ходе в Киеве, посвященном 1030-летию Крещения Украины-Руси, на протяжении 27-28 июля приняли участие 65 тысяч верующих.