Поліція посилить заходи безпеки під час святкування єврейського Нового року

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Забезпечення порядку під час щорічного паломництва до Умані – важлива частина українсько-ізраїльських відносин. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на зустрічі з делегацією Держави Ізраїль на чолі з Послом, на якій обговорили план забезпечення порядку під час щорічного паломництва хасидів до Умані з нагоди святкування Рош-Га-Шана – Нового року за Іудейським календарем, яке відбудеться 9 вересня 2018 року, передає УНН.

“Забезпечення порядку під час щорічного паломництва до Умані — важлива частина українсько-ізраїльських відносин. Ми розуміємо, які виклики стоять перед нами, в тому числі й в умовах гібридної війни. Безпекові заходи триватимуть від прибуття перших паломників й до повного завершення заходів”, — заявив Сергій Яровий.

За словами Ярового, до процесу активно долучатимуться ізраїльські правоохоронці.

“Ми маємо створити спільну робочу групу, до якої увійдуть й ізраїльські поліцейські. Це значно підвищить ефективність нашої роботи, зокрема у напрямку обміну оперативною інформацією. Для цього також буде розгорнутий ситуаційний центр”, — додав перший заступник міністра внутрішніх справ.

Він зазначив, що до роботи на місця заходу залучатимуться патрульні поліцейські, групи тактико-оперативного реагування, кінологи та вибухотехніки.

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Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські наголосив, що щорічне паломництво до Умані є найважливішим єврейським заходом поза територією Ізраїлю.

“Хочу відзначити високий професіоналізм українських правоохоронців при координації взаємодії задля забезпечення публічного порядку”, — зазначив він.

Перший заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що правоохоронці врахують досвід попередніх років.

“Як показує наш досвід, злочинні організації, що організовують провокації під час заходу, не антисемітські. Їх головне завдання — дискредитація української поліції. Всі спроби провокацій отримають жорстку реакцію”, — сказав він.

Заступник голови Нацполіції — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич повідомив, що підготовка до забезпечення порядку під час паломництва вже розпочалася.

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“Велику увагу приділяємо місцям прибуття паломників, маршрутам пересування та місцю проведення заходу”, — сказав він.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Ігор Бабич сказав, що територія проведення заходу буде повністю пішохідною. Для доступу до неї треба буде отримати перепустку.

Глава Департаменту з надзвичайних ситуацій ізраїльської поліції Рафаель Коен повідомив, що 20 поліцейських офіцерів прибудуть для допомоги для місця проведення заходу.

“Вони залишатимуться до повного завершення заходів, щоб переконатися, що все пройшло без інцидентів”, — запевнив він.

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Аташе з питань поліції Держави Ізраїль Ігор Шміош також зауважив на важливості оперативного обміну інформацією, зокрема щодо проблематичних громадян Ізраїлю, які прибудуть до України.

Цього року святкування Рош-Га-Шана в Умані відбудуться на початку вересня — поблизу дати — 9 вересня.

Нагадаємо, у Хресній ході у Києві, присвяченій 1030-річчю Хрещення України-Руси, упродовж 27-28 липня взяли участь 65 тисяч вірян

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