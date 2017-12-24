Полтавская полиция опровергла информацию об убийстве журналистки

"Это - фейк. Мы опросили персонал кафе "Меркурий", где, якобы, произошло "убийство", осмотрели территорию. Более того, за последние сутки никаких убийств в городе или сообщений об обнаружении умерших неизвестных не зафиксировано. Сейчас свяжемся с родственниками Крат, которая проживает в Киеве, чтобы окончательно убедиться", - сказал Ю.Сулаев.

Отметим, ранее на странице И.Крат в Facebook появилось сообщение о ее убийстве.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве журналиста Виремия.