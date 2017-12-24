Поліція Полтавщини спростувала інформацію про вбивство журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У поліції Полтавської області спростовували інформацію про вбивство у місті Гадяч київської журналістки Ірми Крат. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв.
“Це — фейк. Ми опитали персонал кафе „Меркурій“, де, начебто, сталося „вбивство“, оглянули територію. Більше того, за останню добу жодних вбивств у місті чи повідомлень про виявлення померлих невідомих не зафіксовано. Зараз зв’яжемося із родичами Крат, яка проживає у Києві, щоб остаточно переконатися”, — сказав Ю.Сулаєв.
Зазначимо, раніше на сторінці І.Крат у Facebook з’явилося повідомлення про її вбивство.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ стурбовані умовним вироком у справі про вбивство журналіста Веремія.