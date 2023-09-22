Полиция показала последствия ракетного удара по Одесской области

Детали

Сообщается, что вечером 21 сентября враг в очередной раз атаковал юг региона, в результате чего поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

«На месте попадания работают экстренные службы. Событие квалифицировано по ст. 438 «нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления рф и обеспечивают охрану места происшествия», - говорится в сообщении.

Напомним

17 сентября сообщалось, что российские ракеты попали по аграрному предприятию Одесской области.