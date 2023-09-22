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Поліція показала наслідки ракетного удару по Одещині

Поліція показала наслідки ракетного удару по Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поліція опублікувала відео наслідків вечірнього ракетного удару російських військ по Білгород-Дністровському району Одеської області, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що увечері 21 вересня ворог вчергове атакував південь регіону, внаслідок чого пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

«На місці влучання працюють екстрені служби. Подія кваліфікована за ст. 438 «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають речові докази злочину рф та забезпечують охорону місця події», - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

17 вересня повідомлялося, що російські ракети влучили по аграрному підприємству Одещини.

Українські Національні Новини

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