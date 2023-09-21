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Окупанти увечері атакували Одещину ракетами: є влучання в рекреаційну інфраструктуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є влучання в рекреаційну інфраструктуру, передає УНН.

Цитата

"Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували", - повідомив Кіпер у Telegram.

За його словами, постраждалих серед цивільних немає.

Раніше

Близько 18.40 у Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу для південних областей - попередньо, окупанти запустили надзвукові ракети "Онікс".

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