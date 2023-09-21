Окупанти увечері атакували Одещину ракетами: є влучання в рекреаційну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є влучання в рекреаційну інфраструктуру, передає УНН.
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"Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували", - повідомив Кіпер у Telegram.
За його словами, постраждалих серед цивільних немає.
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Близько 18.40 у Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу для південних областей - попередньо, окупанти запустили надзвукові ракети "Онікс".