На півдні України оголошено повітряну тривогу: попередньо, окупанти запустили надзвукові ракети "Онікс"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу для південних областей - попередньо, окупанти запустили надзвукові ракети "Онікс", передає УНН.
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"Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс"!" - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Крім того, жителів Одеської області закликали перебувати в укриттях.
"Жителі Білгород-Дністровського району, прошу всіх пройти до укриттів, якщо ви все ще не там. Будьте там до відбою. Це важливо!" - написав у Telegram керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 з 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації.