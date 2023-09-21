На юге Украины объявлена воздушная тревога: предварительно, оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты "Оникс"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе для южных областей - предварительно, оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты "Оникс", передает УНН.
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"Угроза для южных областей. Предварительно были осуществлены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс"!" - говорится в сообщении Воздушных сил.
Кроме того, жителей Одесской области призвали находиться в укрытиях.
"Жители Белгород-Днестровского района, прошу всех пройти в укрытия, если вы все еще не там. Будьте там до отбоя. Это важно!" - написал в Telegram руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.
Напомним
Силы обороны в ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных врагом с авиации.