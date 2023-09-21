Оккупанты вечером атаковали Одесскую область ракетами: есть попадания в рекреационную инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, есть попадания в рекреационную инфраструктуру, передает УНН.
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"Под вечер российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами. К сожалению, есть попадания в рекреационную инфраструктуру. На месте вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали", - сообщил Кипер в Telegram.
По его словам, пострадавших среди гражданских нет.
Ранее
Около 18.40 в Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе для южных областей - предварительно, оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты "Оникс".