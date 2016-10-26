Полиция подтвердила информацию о заминировании апелляционного админсуда в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В полиции подтвердили информацию о заминировании Киевского апелляционного административного суда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
"Такое сообщение поступило от неизвестного мужчины около 11 часов. По вызову выехали следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. В настоящее время полицейские проводят эвакуацию работников и посетителей суда, осматривают объект и прилегающую к нему территорию ", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранителями проводятся мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.
Также в полиции отметили, что материалы по этим фактам внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Печерского управления столичной полиции.
Как сообщал УНН, работников Киевского апелляционного административного суда эвакуировали из-за сообщения о заминировании.