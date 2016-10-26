Поліція підтвердила інформацію про замінування апеляційного адмінсуду в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У поліції підтвердила інформацію про замінування Київського апеляційного адміністративного суду, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у місті Києві.
“Таке повідомлення надійшло від невідомого чоловіка близько 11-ї години. За викликом виїхали слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічної служб, кінологи та рятувальники. На даний час поліцейські проводить евакуацію працівників та відвідувачів суду, оглядають об’єкт та прилеглу до нього територію”, — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронцями проводяться заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.
Також у поліції зазначили, що матеріали за цими фактами внесені до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Печерського управління столичної поліції.
Як повідомляв УНН, працівників Київського апеляційного адміністративного суду евакуювали через повідомлення про замінування.