Полиция под парламентом Великобритании угомонила нападавшего шокером
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вооруженная полиция Великобритании применила шокер, чтобы остановить человека на территории парламента в лондонском районе Вестминстере во вторник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Стой. Ложись", - кричали правоохранители, по словам фотографа издания, присутствовавшего на месте происшествия.
На фото видно вооруженных полицейских, применивших шокер против мужчины возле главных ворот британского парламента. Позже на него надели наручники.
Как пишет другое издание Independent, ссылаясь на собственного корреспондента, человек кричал: "Приду за вами, политики", прежде чем его посадили в полицейскую машину.
Как сообщал УНН, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отложила голосование в британском парламенте по соглашению с ЕС по Brexit.