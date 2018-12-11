Поліція під парламентом Британії вгамувала нападника шокером
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Озброєна поліція Великої Британії застосувала шокер, щоб зупинити чоловіка на території парламенту у лондонському районі Вестмінстері у вівторок, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Стій. Лягай", - кричали правоохоронці, за словами фотографа видання, який був присутнім на місці події.
На фото видно озброєних поліцейських, що застосували шокер проти чоловіка біля головних воріт британського парламенту. Пізніше на нього надягли наручниками.
Як пише інше видання Independent, посилаючись на власного кореспондента, чоловік кричав: "Прийду за вами, політики", перш ніж його посадили в поліцейську машину.
Як повідомляв УНН, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС щодо Brexit.