Полиция проверяет информацию о заминировании Хозяйственного суда в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, 26 января, в полицию поступило сообщение о том, что Хозяйственный суд Одессы заминировали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня, в 13:34 в полицию поступило сообщение, что Хозяйственный суд, который расположен по адресу пр-т Шевченко, 24а, заминирован.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.
Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.