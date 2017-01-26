Полиция проверяет информацию о заминировании Хозяйственного суда в Одессе

Сегодня, в 13:34 в полицию поступило сообщение, что Хозяйственный суд, который расположен по адресу пр-т Шевченко, 24а, заминирован.

На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.

Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.