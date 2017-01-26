Поліція перевіряє інформацію про замінування Господарського суду в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні, 26 січня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що Господарський суд Одеси замінували. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Сьогодні, о 13:34 в поліцію надійшло повідомлення, що Господарський суд, який розташований за адресою пр-т Шевченка, 24а, заміновано.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба.
Будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв.